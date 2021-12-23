Тяньцзинь, Китай, 23 декабря, 2021, 05:33 — ИА Регнум. Порт Тяньцзинь на севере Китая в этом году обработал более 20 млн двадцатифутовых эквивалентов груза (TEU), что стало важной вехой в его истории, сообщил оператор порта, передает агентство Синьхуа.

Тяньцзинь

Рекордная годовая пропускная способность перевалки контейнеров указывает на то, что контейнерный бизнес в порту Тяньцзинь достиг стремительного развития, а его способность обслуживать региональный экономический рост постоянно повышается, сообщили источники в компании Tianjin Port (Group) Co., Ltd. Порты — это барометр экономического развития. Порт Тяньцзинь на побережье Бохайского моря является ключевым транспортным узлом для региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.

В настоящее время порт в городе центрального подчинения Тяньцзине имеет торговые связи с более чем 800 портами в более чем 200 странах и регионах. В этом году порт запустил 10 новых судоходных маршрутов для внутренней и внешней торговли.