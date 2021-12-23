Гуанчжоу, Китай, , 05:30 — REGNUM Объем внешней торговли китайской провинции Гуандун на юге страны вырос на 17,4% в годовом исчислении за первые 11 месяцев, согласно данным, опубликованным провинциальным таможенным управлением, передает агентство Синьхуа.

Гуанчжоу jo.sau

Являясь крупнейшим центром внешней торговли Китая, провинция Гуандун в период с января по ноябрь обеспечила объемы внешней торговли на уровне 7,5 трлн юаней (около $1,2 трлн), что превысило показатель прошлого года в 7,1 трлн юаней. Объем экспорта вырос на 17,4% до 4,6 трлн юаней, в то время как импорт также увеличился на 17,4% в годовом исчислении до 2,9 трлн юаней.

С января по ноябрь торговля Гуандуна с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) увеличилась на 14,8% в годовом исчислении, в то время как торговля с Соединенными Штатами и Европейским союзом выросла в объемах на 15% и 21,4% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.