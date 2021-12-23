Улан-Удэ, 23 декабря, 2021, 05:29 — ИА Регнум. Над устранением крупной аварии на ТЭЦ-1 работают специалисты в Улан-Удэ. На котлы ТЭЦ-1 в предварительном порядке было подано напряжение. Об этом 23 декабря сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в видеообращении к жителям.

(сс) Аркадий Зарубин Здание мэрии Улан-Удэ

Цыденов отметил, что из-за аварии на ТЭЦ-1 в Бурятии введён режим ЧС республиканского уровня, это позволяет направить финансы, необходимые для ликвидации аварии, немедленно и в необходимом объёме.

В настоящее время разрабатывается схема параллельного энергоснабжения и одновременно идёт работа над ликвидацией последствий аварии. По словам Цыденова, всё необходимое для ремонта оборудование будет закуплено в кратчайшие сроки и аварийная ситуация будет ликвидирована в кратчайшие сроки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бурятии введён режим ЧС из-за пожара на ТЭЦ-1. На время проведения восстановительных работ в ряде районов Улан-Удэ будет снижена подача тепла. В республике приостановлена работа детских садов и школ.