В городе Приамурья запретят продажу алкоголя под Новый год
Белогорск, Амурская область, 23 декабря, 2021, 05:33 — ИА Регнум. В городе Приамурья Белогорске с 25 декабря будет действовать запрет на торговлю алкоголем. Ограничение введено из-за открытия снежного городка в центре города, сообщило Amur.Life.
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Запрет введён областным законом. Продажа спиртного будет запрещена на 16 улицах, расположенных рядом со снежным городком. Ограничение будет действовать с 11:00 до 13:00 по местному времени. Нарушение запрета будет караться штрафом от 20 до 40 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя на Новый год, но сделать все праздничные мероприятия бесплатными. Своё предложение он аргументировал тем, что «некоторые граждане теряют меру».