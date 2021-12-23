Белогорск, Амурская область, 23 декабря, 2021, 05:33 — ИА Регнум. В городе Приамурья Белогорске с 25 декабря будет действовать запрет на торговлю алкоголем. Ограничение введено из-за открытия снежного городка в центре города, сообщило Amur.Life.

Dzenanz Запрет

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Запрет введён областным законом. Продажа спиртного будет запрещена на 16 улицах, расположенных рядом со снежным городком. Ограничение будет действовать с 11:00 до 13:00 по местному времени. Нарушение запрета будет караться штрафом от 20 до 40 тыс. рублей.

«Запрет регулируется нормами закона Амурской области «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области», — рассказала начальник отдела по труду и потребительскому рынку администрации Белогорска Мария Оганесова.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя на Новый год, но сделать все праздничные мероприятия бесплатными. Своё предложение он аргументировал тем, что «некоторые граждане теряют меру».