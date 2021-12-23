Харбин, Китай, 23 декабря, 2021, 05:27 — ИА Регнум. Объем внешней торговли товарами провинцией Хэйлунцзян на северо-востоке Китая выросла за 11 месяцев года вырос на 28,1% в годовом исчислении до 180,8 млрд юаней (около $28,4 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Харбин, Китай

Импорт провинции увеличился на 29,3% до 140,4 млрд юаней в период с января по ноябрь, в то время как экспорт вырос на 24,3% и достиг 40,3 млрд юаней. За этот период товарооборот Хэйлунцзяна с Россией достиг 118,5 млрд юаней, увеличившись на 32,4%, что составляет 65,5% от общего объема торговли провинции.

Экспорт провинции в Россию увеличился на 8,2% до 9,6 млрд юаней, в то время как импорт из России вырос на 35% до 108,9 млрд юаней.