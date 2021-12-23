Владивосток, , 05:36 — REGNUM Прокурор Хасанского района Приморья утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении четырех бывших ведущих инспекторов таможенного поста Морской порт Славянка Владивостокской таможни. Их обвиняют в получение взятки за заведомо незаконное бездействие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

На таможне Ctu.customs.ru

Читайте также: В Башкирии экс-чиновника осудили за получение взяток

В ходе следствия установлено, что с октября 2020 года по март 2021 года таможенники неоднократно получали через посредников от руководителя транспортной компании взятки от 25 до 75 тыс. рублей за непринятие мер по документированию ввоза незадекларированного товара.

«Незаконное бездействие должностных лиц позволило предприятию неоднократно провозить незадекларированный товар из Японии без уплаты таможенных платежей, а также избежать привлечения к административной ответственности за совершенные правонарушения», — пояснили в прокуратуре.

Уголовные дела направлены в Хасанский районный суд.

Расследование уголовных дел в отношении еще одного должностного лица Владивостокской таможни и взяткодателей продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего специалиста комитета по управлению собственностью министерства земельных и имущественных отношений Башкирии по Баймакскому району и городу Баймак признали виновным в получении взяток за незаконную передачу в аренду муниципальных земель.