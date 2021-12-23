Вашингтон, 23 декабря, 2021, 05:26 — ИА Регнум. В работе китайской социальной сети TikTok в США, Канаде и ряде стран Европы утром 23 декабря произошёл сбой. Это следует из данных сервиса Downdetector, мониторящего работу популярных интернет-ресурсов.

Tiktok.com

Проблемы в работе TikTok начали фиксироваться после 03:00 мск и достигли максимума к 03:52. У пользователей из США больше всего нареканий вызывает работа сайта — 84%. На проблемы с доступом к серверу жалуются 10% и на работу приложения — ещё 5%.

Пользователи TikTok из Канады испытывают аналогичные проблемы. В Европе больше всего жалоб зафиксировано из Великобритании, Франции и Германии.

На территории России проблем с данной социальной сетью не фиксируется.

Как сообщало ИА REGNUM, в работе социальной сети «ВКонтакте» наблюдаются неполадки.