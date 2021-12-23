Шицзячжуан, Китай, 23 декабря, 2021, 05:25 — ИА Регнум. По данным таможни столицы провинции Хэбэй города Шицзячжуан, объем внешней торговли северного китайского региона вырос на 22,4% в годовом исчислении до 488 млрд юаней (около $76,6 млрд) за первые 11 месяцев этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Объем экспорта составил около 270,8 млрд юаней, увеличившись на 20,6% в годовом исчислении, а общий объем импорта вырос на 24,6%и составил около 217,3 млрд юаней. Объем торговли со странами и регионами, участвующими в инициативе «Пояса и пути» за этот период составил около 140,3 млрд юаней, увеличившись на 17,8% в годовом исчислении.

Хэбэй является ведущим производителем чугуна и стали в Китае. Механические, электротехнические и стальные изделия являются основными экспортными товарами компании. С января по ноябрь Хэбэй экспортировал механической и электротехнической продукции на более чем более 97 млрд юаней, что на 24,6% больше в годовом исчислении.

За этот период Хэбэй импортировал около 6,9 млн тонн соевых бобов, что на 3,2% больше в годовом исчислении. Объем импорта природного газа провинцией достиг 4,3 млн тонн, увеличившись в 1,8 раза, в то время как импорт сырой нефти сократился на 52,6% в годовом исчислении примерно до 1,8 млн тонн, а импорт железной руды и ее концентрата сократился на 16,5% до более чем 99,9 млн тонн.