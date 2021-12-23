Лусака, , 05:23 — REGNUM В Замбии за прошедшие сутки выявили 2857 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что за 22 декабря в республике провели 12 380 ПЦР-тестов на выявление COVID-19, из которых 23% показали положительный результат. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 221 880.

При этом за 22 декабря не фиксировалось летальных случаев среди заболевших коронавирусной инфекцией в Замбии. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 3685 человек. Тем не менее министерство здравоохранения Замбии утверждает, что республика столкнулась с четвертой волной распространения коронавирусной инфекции в связи с появлением штамма «Омикрон».