Чунцин, Китай, , 05:21 — REGNUM Объем внешней торговли города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая в период с января по ноябрь достиг 720,49 млрд юаней (около $113,19 млрд), что на 24% больше годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Чунцин

Экспорт Чунцина за этот период достиг 463,11 млрд юаней, увеличившись на 23,9%, в то время как импорт вырос на 24,1% до 257,38 млрд юаней. Импорт и экспорт города со странами АСЕАН, Европейским союзом и Соединенными Штатами составили 114,23 млрд юаней, 112,22 млрд юаней и 107,89 млрд юаней соответственно за первые 11 месяцев.

Товарооборот со странами-участницами инфраструктурной китайской инициативы «Пояса и пути» достиг 197,26 млрд юаней, что на 25,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В тот же период основными экспортными товарами Чунцина были ноутбуки, планшетные компьютеры и автомобили, а импортными товарами были интегральные схемы, оборудование для производства полупроводников и металлические минералы.