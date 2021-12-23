Ханчжоу, Китай, 23 декабря, 2021, 05:17 — ИА Регнум. Энергия, вырабатываемая модулями солнечной энергетики в воде на рыбной ферме в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян на востоке Китая, была подключена к государственной сети, сочетая морскую аквакультуру с производством экологически чистой энергии, сообщает агентство Синьхуа.

Lujkin8 Использование энергии солнца

Более 1,4 млн фотоэлектрических модулей, покрывающих акваторию площадью около 4,7 кв км, превращают приливную равнину в электростанцию установленной мощностью 550 МВт. Проект способствует увеличению выработки чистой энергии в энергосистеме Вэньчжоу на 26%, что эквивалентно сокращению выбросов углекислого газа на 648 000 тонн в год, в противном случае образующихся при производстве тепловой энергии.

Ожидается, что электростанция на рыбной ферме будет ежегодно поставлять в сеть в среднем 650 млн кВт/ч электроэнергии, чего будет достаточно для обеспечения электроэнергией 130 000 домашних хозяйств.

«Фотоэлектрические модули также могут быть использованы для регулирования температуры воды и содержания кислорода в акватории, что делает ее более подходящей для аквакультуры в морской воде», — сказал директор проекта Wenzhou Taihan fishery и фотоэлектрического дополнительного проекта Ван Хайжун.

Он сказал, что в следующем году в районе приливной равнины будет введена в эксплуатацию еще одна солнечная электростанция.