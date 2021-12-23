Пекин, , 05:14 — REGNUM Игры собственной разработки в Китае расширили свое присутствие на зарубежном рынке в 2021 году, говорится в отраслевом отчете, передает агентство Синьхуа.

Игра Цитата из к/ф «Свиньи и броненосцы». Реж. Сёхэй Имамура. 1961. Япония

Согласно отчету, опубликованному CNG, исследовательским институтом игровой индустрии, фактический доход страны от продаж игр собственной разработки на зарубежном рынке составил $18,01 млрд, увеличившись на 16,59% в годовом исчислении.

В отчете отмечается, что Соединенные Штаты, Япония и Республика Корея являются тремя основными зарубежными рынками для игр, разработанных в Китае, на которые приходится почти две трети всех зарубежных доходов.

Будучи одним из самых прибыльных рынков в Китае, игровой рынок сообщил о значительном росте в 2021 году, когда его годовой фактический доход от продаж составил 296,51 млрд юаней (около $46,62 млрд), увеличившись на 6,4% в годовом исчислении.

Отчет также показал, что фактическая выручка от продаж рынка мобильных игр, составляющего основную часть игрового рынка страны, выросла на 7,57% в годовом исчислении до 225,54 млрд юаней в 2021 году.