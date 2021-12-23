Пекин, , 05:10 — REGNUM Индустрия аутсорсинга услуг в Китае продемонстрировала устойчивый рост в течение первых 11 месяцев этого года, свидетельствуют данные Министерства коммерции КНР, передает агентство Синьхуа.

Услуги Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР

Китайские фирмы подписали контракты на аутсорсинг услуг на сумму около 1,56 трлн юаней (около $245 млрд) в период с января по ноябрь, что на 20,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость выполненных контрактов за этот период составила 1,1 трлн юаней, что на 19,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аутсорсинг — это деловая практика найма сторонней компании для оказания услуг и производства товаров, традиционно выполняемых сотрудниками компании. Из общего объема стоимость контрактов на аутсорсинг услуг за рубеж выросла на 14,4% по сравнению с прошлым годом и составила 876 млрд юаней.

Аутсорсинг услуг со странами, участвующих в инфраструктурной инициативе «Пояса и пути», привел к общему росту, при этом контракты за период с января по ноябрь составили 169,1 млрд юаней, что на 28,2% больше в годовом исчислении.

По данным министерства, за тот же период в отрасли было создано 870 000 рабочих мест, что на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.