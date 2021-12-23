Хабаровск, 23 декабря, 2021, 05:14 — ИА Регнум. В Хабаровском крае в 2021 году курсы обучения основам интернет-грамотности прошли 180 пенсионеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Espanarusa.com Пенсионер за копмьютером

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Изучив два учебных модуля, пенсионеры освоили базовые навыки работы на компьютере, научились пользоваться порталом госуслуг, сайтами Пенсионного фонда и федеральных органов власти, узнали, как безопасно совершать онлайн-покупки, найти работу в интернете, записать и отправить друзьям видеообращение.

Кроме того, учеников познакомили с соцсетями и научили работать с мобильными приложениями, отправить родным и друзьям видеообращение.

Организаторами обучения выступили региональное отделение Союза пенсионеров России и Дальневосточный институт содействия общественному развитию.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря развитию комплексных программ для пожилых в рамках национального проекта «Демография» современные пенсионеры используют различные возможности для интересного досуга, в том числе и в формате онлайн: занимаются спортом, творчеством, становятся «серебряными» волонтёрами и учатся новому.