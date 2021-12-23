Вашингтон, , 05:08 — REGNUM Виновные в штурме здания Конгресса США должны ответить по всей строгости закона, вне зависимости от занимаемых должностей и положения в обществе. Такое заявление сделал президент США Джозеф Байден 23 декабря в интервью телекомпании ABC.

Протестующие у Капитолия 6 января (сс) Tyler Merbler

Как пояснил американский лидер, привлечь к ответственности необходимо всех, причастных к штурму здания Конгресса США. При этом Байден отметил, что неважно, какую должность занимали или занимают виновные в беспорядках, все должны ответить как того требует закон.

Для расследования обстоятельств штурма Капитолия, которое произошло 6 января, в Конгрессе США была создана спецкомиссия, в которую вошли семь демократов и два республиканца. Они обязали ряд лиц, работавших в администрации экс-президента США Дональда Трампа, явиться на слушания по делу о штурме и предоставить всю имеющуюся у них информацию по данному делу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Конгрессе США запросили данные по штурму Капитолия у конгрессмена, приближённого Трампа.

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