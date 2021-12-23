Чэнду, Китай, 23 декабря, 2021, 05:07 — ИА Регнум. Экономический круг Чэнду-Чунцин будет стимулировать 160 ключевых проектов в 2022 году с участием около 2 трлн юаней ($313,97 млрд) инвестиций на фоне усилий страны по созданию ключевого полюса роста в западном Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Чэнду

Экономический круг Чэнду-Чунцин является еще одной важной стратегией регионального развития, следующей за регионом Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, дельтой реки Янцзы и районом Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао. В октябре в стране был опубликован генеральный план строительства экономического кольца Чэнду-Чунцин.

К 2025 году экономический круг Чэнду-Чунцин станет свидетелем значительного увеличения экономической мощи, жизнеспособности развития и международного влияния, и ожидается, что около 66% его постоянных жителей будут проживать в городских районах, говорится в плане.

Экономический круг Чэнду-Чунцин площадью около 185 000 квадратных километров занимает 1,9% от общей площади территории страны. В 2019 году численность постоянного населения экономического круга составляла около 96 млн человек, а ВВП составлял 6,3 трлн юаней, что составляло 6,9% и 6,3% от данных показателей по всей стране соответственно.