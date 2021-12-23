Сеул, , 05:03 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 6919 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сеул ivan-herman.net

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По его данным, 6856 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает рекордный рост числа заболевших COVID-19 в критическом состоянии — сейчас их в стране 1083. Это рекордный показатель за всю пандемию коронавирусной инфекции.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 589 978. Также за минувшие сутки в стране скончалось рекордное с начала пандемии число пациентов с коронавирусной инфекцией — 109 человек. Всего в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 5015 пациентов.