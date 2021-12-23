Пекин, 23 декабря, 2021, 05:01 — ИА Регнум. Телефоны с поддержкой сетей 5G продолжали доминировать на рынке смартфонов Китая в ноябре, при этом доля их поставок в общем объеме поставок мобильных телефонов достигла рекордного месячного максимума в 82,2%, сообщает агентство Синьхуа.

5G China Telecom

В ноябре поставки телефонов с поддержкой 5G в Китае составили 28,97 млн единиц, что на 43,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно отчету Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT), научно-исследовательского института при Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

Общий объем поставок мобильных телефонов на внутренний рынок превысил 35,25 млн единиц в прошлом месяце, увеличившись на 19,2% в годовом исчислении, говорится в сообщении CAICT. В ноябре было выпущено в общей сложности 15 новых моделей телефонов 5G, сообщили в академии.

По данным академии, за первые 11 месяцев текущего года поставки телефонов 5G в стране составили 239 млн единиц, увеличившись на 65,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составив 75,3% от общего объема поставок.