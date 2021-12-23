Якутск, 23 декабря, 2021, 05:10 — ИА Регнум. В Якутской республиканской офтальмологической клинической больнице один из посетителей нанёс удар медсестре, предложившей ему присесть на скамейку. Мужчина не проходил лечение, а сопровождал пациентку, о которой после инцидента сразу забыл и сбежал, сообщил на своей странице в Facebook главврач медучреждения Иван Луцкан.

(сс) ToNic-Pics Моя ладонь превратилась в кулак

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«Причиной удара, исходя из показаний, стало невинное предложение присесть на скамейку. Сейчас этим «героем», далеко не молодым, занимаются правоохранительные органы и этот моральный урод, поднявший руку на женщину, присядет на другую скамейку. Мало, того в разговоре с сопровождающей выяснилось, что он применяет силу по отношению и к ней», — написал Иван Луцкан.

Он обратился к депутатам Госдумы с просьбой инициировать законодательное ужесточение наказания за нападения на медработников. По информации News.Ykt.Ru, правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Якутске женщина напала на врача-гинеколога и избила её. Инцидент произошёл в поликлинике №4.