Пекин, , 04:58 — REGNUM Объем производства аккумуляторных батарей в Китае для питания электромобилей вырос на 121,8% в годовом исчислении и достиг 28,2 ГВт/ч в ноябре, поскольку индустрия электромобилей наращивала рост, сообщает агентство Синьхуа.

Объем производства литий-железо-фосфатных аккумуляторов в прошлом месяце составил 17,8 ГВт/ч, что на 229,2% больше в годовом исчислении, свидетельствуют данные Китайского альянса инноваций в области автомобильных аккумуляторов. Китай также произвел 10,4 ГВт/ч тройных литиевых батарей за этот период, что на 42,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи электромобилей в ноябре выросли на 121,1% в годовом исчислении до примерно 450 000 единиц, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

В период с января по ноябрь продажи электромобилей составили около 2,99 млн единиц, увеличившись на 166,8% в годовом исчислении и составив 12,7% от общего объема продаж электромобилей, показали данные CAAM.