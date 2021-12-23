Южно-Сахалинск, 23 декабря, 2021, 04:57 — ИА Регнум. На Сахалине с севшего на мель 6 декабря сухогруза Xing Yuan продолжается откачка дизельного топлива, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Gerry Wood На мели

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По данным на 22 декабря, с судна откачали уже 114,27 кубометра нефтепродуктов. Работы продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 7 декабря завершилась эвакуация экипажа с сухогруза Xing Yuan, который сел на мель в порту Холмск.