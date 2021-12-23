Хабаровск, , 04:59 — REGNUM Хабаровский край в 2022—2023 годах получит на строительство школ субсидию из федерального бюджета в сумме 1,73 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

В школе

Читайте также: В Пензе на строительство школы выделено более 705 млн рублей

Планируется построить новые школы в Хабаровске — в микрорайоне «Строитель» и в границах улиц Демьяна Бедного — Свердлова. Каждая из них рассчитана на 1,1 тыс. мест. Сдача в эксплуатацию запланирована на 2023 год.

Вместе с федеральными деньгами будут привлекаться и средства из внебюджетных источников. На это направлен механизм государственно-частного партнерства, который будет использован на Дальнем Востоке впервые.

Отмечается, что уже готовят к сдаче две школы — в селе Найхин Нанайского района на 300 мест и в селе Мичуринское Хабаровского района на 250 мест. В следующем году планируется сдать пристройку на 250 мест к школе №1 в городе Вяземском. В 2023 году построят школу на 150 мест в селе Сусанино Ульчского района.

Как сообщало ИА REGNUM, из федерального бюджета направят более 705 млн рублей на строительство школы на 1100 мест в Пензе.