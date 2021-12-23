Буэнос-Айрес, , 04:55 — REGNUM В Российском центре науки и культуры в Буэнос-Айресе 22 декабря открылась выставка работ аргентинских художников, посвящённая годовщине начала поставок в Аргентину российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает глава представительства Россотрудничества в республике Ольга Муратова.

Вакцинация против коронавируса вакциной «Спутник V» в Аргентине (сс) Verоnica Ruiz y Juan Cruz Corrado. GCBA

Ольга Муратова «Выставка посвящена борьбе с коронавирусом и проходит в годовщину прибытия вакцины «Спутник V» в Аргентину».

По словам Муратовой, с инициативой проведения этой художественной выставки выступил аргентинский футбольный клуб «Расинг». Представитель отделения спортивного клуба по проектам в сфере культуры Кристиан Джованелли сообщила журналистам, что провести выставку футболисты предложили, поскольку «хотели подчеркнуть важность первой вакцины, которую получила страна… вакцины, давшей надежду».

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Напомним, что Аргентина стала первым государством за пределами России и Белоруссии, начавшим применять «Спутник V». Первые прививки российским препаратом медики Аргентины начали делать уже 29 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что после прививки бустерной дозой вакцины «Спутник V» чувствует себя хорошо.

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