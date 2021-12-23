Пекин, , 04:55 — REGNUM В Китае за первые 11 месяцев текущего года было зарегистрировано 382 новых проекта государственно-частного партнерства (ГЧП), свидетельствуют данные главного экономического планировщика страны, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным Национальной комиссии по развитию и реформам КНР, за этот период в городскую инфраструктуру было добавлено 144 проекта, что является наибольшим увеличением числа новых проектов среди всех секторов.

Сектора, включая сельское хозяйство, лесное хозяйство, охрану водных ресурсов, социальное развитие, транспорт и охрану окружающей среды, также зарегистрировали множество новы проектов ГЧП в период с января по ноябрь. ГЧП действуют как модели совместного инвестирования между правительством и частными компаниями.

Китайские власти в последние годы изучают возможность финансирования инфраструктуры и общественных работ с помощью моделей ГЧП, направленных на сокращение долгов местных органов власти и предоставление новых возможностей для частного капитала.