Пекин, , 04:52 — REGNUM Индекс цен на дорожную логистику в Китае продолжил тенденцию роста в ноябре, показали отраслевые данные, передает агентство Синьхуа.

Грузовик

Индекс составил 101,5 пункта в прошлом месяце, увеличившись на 3% в годовом исчислении и на 1,21% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно опросу, проведенному совместно Китайской Федерацией логистики и закупок и компанией Guangdong Lin'an Logistics Group.

Спрос на дорожную логистику улучшился в прошлом месяце, в то время как предложение немного колебалось из-за эпидемии COVID-19, обеспечив умеренный рост по сравнению с октябрем, говорится в исследовании.

Рост индекса объясняется устойчивым восстановлением экономики Китая в ноябре и ускоренным расширением производства и бизнеса, вызванным снижением цен на сырье. Ожидается, что внутренний спрос еще больше увеличится в конце года, а индекс может остаться стабильным на высоком уровне или незначительно повыситься, согласно опросу.

Индекс цен на дорожную логистику в Китае основан на средней цене за последнюю неделю декабря 2012 года, при этом месячный индекс начинается с отметки 100 пунктов.