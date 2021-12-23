Пекин, 23 декабря, 2021, 04:49 — ИА Регнум. Страховая ассоциация Китая выпустила новые страховые условия, специально разработанные для электромобилей, сообщает агентство Синьхуа.

Neftegaz.ru Электромобиль

Помимо традиционных дорожно-транспортных происшествий, электромбили сталкиваются с новыми рисками, в том числе с возгоранием аккумуляторных батарей, что требует инноваций в страховых услугах, говорится в сообщении ассоциации и добавляется, что положения были опубликованы после исследования, которое длилось более года.

Эти положения предусматривают целевые страховые полисы исключительно для электромобилей, включая страхование от порчи зарядного устройства при самостоятельном использовании и страхование ответственности за зарядное устройство при самостоятельном использовании.

Это первый случай, когда автострахование застраховало внешнее стационарное вспомогательное оборудование, говорится в сообщении ассоциации. Что касается рисков в процессе зарядки, пользователи электромобилей имеют доступ к страхованию от сбоев во внешней сети.

По данным Министерства общественной безопасности КНР, в конце сентября автопарк электромобилей в Китае составлял 6,78 млн автомобилей, что составляет 2,28% от общего числа транспортных средств в стране. С января по сентябрь число зарегистрированных электромобилей составило 1,87 млн единиц, что на 178,49% больше, чем за аналогичный период прошлого года.