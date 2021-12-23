Каракас, , 04:45 — REGNUM Бустерная вакцинация от COVID-19 начнётся 3 января в Венесуэле. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба президента страны Николаса Мадуро.

Вакцинация dfuhlert

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В качестве бустерных доз будут применяться российская вакцина «Спутник Лайт», кубинская вакцина Abdala и ряд других. На сегодняшний день в стране вакцинировано 87% населения. Президент Венесуэлы Мадуро надеется, что к 31 декабря в стране будет привито от COVID-19 90% населения.

В Венесуэле была одобрена к применению и российская вакцина «Спутник Лайт», а 21 декабря в страну были доставлены 1,4 млн доз этой вакцины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в трёх штатах Венесуэлы было выявлено семь случаев заражения штаммом «Омикрон».

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