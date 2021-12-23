Пекин, 23 декабря, 2021, 04:42 — ИА Регнум. За первые 11 месяцев текущего года количество поездок на грузовых поездах Китай-Европа неуклонно росло, сообщает агентство Синьхуа.

慕尼黑啤酒 Поезд. Китай

По данным Национальной комиссии по развитию и реформам КНР (NDRC), число поездок на грузовых поездах Китай-Европа в период с января по ноябрь достигло 13 817, увеличившись на 23% в годовом исчислении. За этот период грузовые поезда перевезли в общей сложности 1,33 млрд единиц 20-футового эквивалента (TEU) грузов, что на 30% больше, чем за тот же период год назад.

Только в ноябре число поездок на грузовых поездах Китай-Европа выросло на 1% в годовом исчислении до 1246, превысив отметку в тысячу поездов 19-й месяц подряд, говорится в сообщении NDRC. В прошлом месяце грузовые поезда перевезли 120 000 TEU грузов, что на 4% больше в годовом исчислении.