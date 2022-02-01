с. Намцы, 1 февраля 2022, 08:48 — REGNUM В конце 2021 года началось строительство здания дошкольного учреждения в якутском селе Намцы. Он станет третьим детским садом в Намском районе республики, построенным по нацпроекту «Демография», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: Якутия получит более 153 млн рублей на детские сады
В новом детском саду будут созданы 240 мест. Там разместятся сразу три дошкольных учреждения. Строительство здания было торжественно начато 23 декабря в день рождения выдающегося государственного и общественного деятеля, одного из основателей государственности Якутии Максима Аммосова, уже заложена первая свая.
В 2022 году в Намском районе намерены построить три детских сада — в сёлах Столбы, Партизан и Хатас. Ранее по нацпроекту «Демография» здания для дошкольных учреждений возвели в сёлах Намцы и Крест-Кытыл.
Он обратил внимание на то, что активное внимание в республике уделяют не только дошкольному, но и школьному уровню образования и воспитания. Гаврил Чемоханов напомнил, что в 2021 году в Якутии построили 12 школ и 13 детских садов.
Как сообщало ИА REGNUM, В 2021 году сумма трансфертов из федерального бюджета, поступивших в Якутию на создание детских садов, составила 1,2 млрд рублей. Из них 153 млн рублей выделены дополнительно.