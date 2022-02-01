Якутия, 1 февраля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В конце 2021 года началось строительство здания дошкольного учреждения в якутском селе Намцы. Он станет третьим детским садом в Намском районе республики, построенным по нацпроекту «Демография», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Yanao.ru Детский сад

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В новом детском саду будут созданы 240 мест. Там разместятся сразу три дошкольных учреждения. Строительство здания было торжественно начато 23 декабря в день рождения выдающегося государственного и общественного деятеля, одного из основателей государственности Якутии Максима Аммосова, уже заложена первая свая.

«Благодаря национальному проекту «Демография» в республике строятся большие объекты — детские сады на более 200 мест в сельской местности. Это позволяет охватить качественными услугами дошкольного образования всех детей. Вне зависимости от того, где они живут, дети должны воспитываться в комфортных условиях», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

В 2022 году в Намском районе намерены построить три детских сада — в сёлах Столбы, Партизан и Хатас. Ранее по нацпроекту «Демография» здания для дошкольных учреждений возвели в сёлах Намцы и Крест-Кытыл.

«Благодаря нацпроекту «Демография» в регионы страны, в том числе в Якутию, приходят федеральные средства, предназначенные для решения проблем в сфере детства. Как мы видим, федеральные и региональные мероприятия приносят эффект: в последние годы в Якутии фиксируется демографический рост. Ожидается, что население республики превысит отметку в миллион человек, поэтому новые детские сады очень востребованы якутянами — как жителями городов, так и сел. Якутия — традиционно многодетный регион, у нас больше 30 тысяч семей, где трое и более детей», — подчеркнул член Общественной палаты Якутии Гаврил Чемоханов.

Он обратил внимание на то, что активное внимание в республике уделяют не только дошкольному, но и школьному уровню образования и воспитания. Гаврил Чемоханов напомнил, что в 2021 году в Якутии построили 12 школ и 13 детских садов.

«Добавлю, что в этом году на федеральном уровне был поддержан проект Дети Арктики, который предполагает развитие образования для КМНС», — также сказал общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, В 2021 году сумма трансфертов из федерального бюджета, поступивших в Якутию на создание детских садов, составила 1,2 млрд рублей. Из них 153 млн рублей выделены дополнительно.