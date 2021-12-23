Пекин, 23 декабря, 2021, 04:39 — ИА Регнум. С января по ноябрь министерство экономического планирования Китая одобрило 84 инвестиционных проекта в области основных средств, сообщает агентство Синьхуа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Общая стоимость проектов составила 757 млрд юаней ($118,84 млрд). Только в ноябре Национальная комиссия по развитию и реформам КНР дала зеленый свет 14 инвестиционным проектам в области основных средств с привлечением 261,5 млрд юаней.

Проекты, утвержденные в ноябре, будут сосредоточены на дорожном движении, энергетике и охране водных ресурсов.