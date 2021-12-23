Вашингтон, 23 декабря, 2021, 04:37 — ИА Регнум. Сотрудник Белого дома США, тесно общавшийся с вице-президентом Камалой Харрис, заразился коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба администрации американского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«В среду утром сотрудник, который работал вместе с вице-президентом в течение дня во вторник, получил положительный результат теста на COVID-19», — говорится в сообщении.

Уточняется, что заболевший сотрудник ранее прошел и вакцинацию, и ревакцинацию против COVID-19. Сама Харрис сдала ПЦР-тесты на выявление коронавирусной инфекции, они показали отрицательный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о заболевании сотрудника Белого дома, который контактировал с президентом США Джо Байденом. У самого американского лидера заболевание не выявили.