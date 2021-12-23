, 08:54 — REGNUM 22 декабря министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 131 211, причем 44 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Еще 44 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 131 211», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 2 103 новых случая заражения COVID-19, при этом 344 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 016 324 пациента из общего числа 6 177 885 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 2821 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 59 313 976 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 50 744 197 человек на данный момент сделали повторную прививку.