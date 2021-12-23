Зея, Амурская область, 23 декабря, 2021, 04:41 — ИА Регнум. В городе Зея в ДТП погибли два человека. Водитель автомобиля Toyota Verossa не справился с управлением, машина столкнулась со зданием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИБДД по региону.

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Авария произошла поздно вечером 22 декабря. При столкновении погибли водитель машины и его пассажир. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Амурской области на трассе между Благовещенском и Свободным легковой автомобиль столкнулся с фурой. В ДТП погибли люди.