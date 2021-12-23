Тегеран, , 08:55 — REGNUM Новый коридор между Ираном, Азербайджаном и Грузией облегчит транзит товаров в Европу, заявил иранский чиновник 22 декабря. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Оруджали Ализаде, глава Организации по обслуживанию дорог и транспорту Восточного Азербайджана, заявил, что новый коридор был построен в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным тремя странами.

Ализаде отметил, что три автомобиля с флагами Ирана, Азербайджана и Грузии символически отправились из Тебриза, столицы провинции Восточный Азербайджан в Иране, в портовый город Батуми (Грузия).

По словам чиновника, транзитный коридор не только облегчает экспорт грузов из Ирана в Батуми на побережье Черного моря, но и предоставляет Исламской Республике возможность экспортировать продукцию в другие государства региона.

Указав на тот факт, что портовый город Батуми является крупнейшим портом, соединяющим Европу через Черное море, он подчеркнул, что коридор также поможет Ирану, в частности Тебризу, развивать торговые связи с европейскими партнерами.

«Более того, европейские страны также могут экспортировать свои товары в Иран через данный порт», — сообщил Ализаде.

Транзитный коридор Иран-Азербайджан-Грузия считается одним из кратчайших маршрутов и наиболее экономически эффективных коридоров между европейскими государствами и Ираном.