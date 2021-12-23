Тегеран, , 08:56 — REGNUM Фильм «Герой» иранского режиссера Асгара Фархади включен в предварительный список номинаций на премию «Оскар» 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Герой фильма — мужчина, который оказывается в тюрьме из-за долгов. Однажды он находит на улице сумку с золотыми монетами и даёт объявление о находке. Сюжет принимает неожиданный оборот, когда объявляется хозяин монет.

Со всего мира 92 страны имеют право участвовать в масштабном международном конкурсе «Оскар», при этом 15 фильмов были включены в предварительный список номинантов, сообщает американская медиакомпания Variety.

«Герой» Фархади — не единственная работа иранского режиссера, которая была включена в список номинантов на премию «Оскар». «Музыкант» является еще одной работой режиссера Резы Риахи, которая может претендовать на премию за лучший анимационный короткометражный фильм.

Окончательный список номинаций на 94-ю премию «Оскар» будет объявлен позднее 8 февраля 2022 года.