Красноярск, 23 декабря, 2021, 04:24 — ИА Регнум. В четверг, 23 декабря, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха −20… −18 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

ivabalk Морозный день

В 08:10 на Театральной площади было — 25 °C.

Ночью с 23 на 24 декабря ожидается до −26… −24 °C.

Скорость юго-восточного ветра 1−6 м/с. Давление — 750 мм рт. ст.

В пятницу, 24 декабря, в Красноярске до −23… −20 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до −22… −18 °C.

В субботу, 25 декабря, в Красноярске ожидается до −15… −13 °C днём и до −24… −22 °C ночью. Облачно, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 23 декабря на юге Таймырского муниципального района (МР) и в Туруханском районе ожидается южный, юго-восточный ветер на порывах до 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с, метель. В центральных районах Красноярского края ожидается до −36… −31 °C.

23−24 декабря в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.