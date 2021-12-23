Владивосток, , 04:23 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко 22 декабря дал старт благотворительной акции «Елка желаний», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Снеговик на елке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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ЁЛка с пожеланиями детей стоит в здании правительства региона и каждый может снять игрушку и исполнить спрятанное в ней желание ребенка. Первым участником акции в крае традиционно становится губернатор. В этот раз, как и в прошлые годы, Олег Кожемяко выбрал два шара. В них оказались послания с желаниями 11-летнего Артема Кулика из Уссурийска, который хочет ноутбук, и девятилетней Карины Варвариной из Владивостока — девочка попросила лыжный костюм.

Вместе с главой в акции поучаствовали и главы муниципалитетов края. Так, мэр Владивостока Константин Шестаков исполнит мечту семилетнего Павла, который хочет игровой набор из фигурок — черепашек-ниндзя и роботов-трансформеров.

Глава Кавалеровского района Анжела Бурая подарит 12-летней Полине планшет.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалинской областиВалерий Лиморенко первым снял с «Ёлки желаний» шар с желанием Артура Федотова из Охи. Мальчик мечтает увидеть Москву, погулять по Красной площади и побывать в детских развлекательных центрах.