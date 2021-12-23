, 08:56 — REGNUM 22 декабря посол Йемена в Иране Ибрагим Дайлами заявил, что мученическая смерть иранского дипломата Хасана Ирлу стала самым большим доказательством преступлений, совершенных Саудовской Аравией против йеменского народа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ирлу, у которого на прошлой неделе в Йемене был обнаружен положительный результат на COVID-19, скончался 22 декабря после возвращения в Иран для лечения.

Выступая на церемонии вручения премии, Дайлами отметил, что покойный дипломат был выдающимся человеком, при этом йеменский народ никогда не забудет его неустанную борьбу за мир в Йемене.

Иранский посол страдал от травм, нанесенных химическим оружием, применённым бывшим режимом Саддама Хусейна во время восьмилетней войны между Ираном и Ираком.

Министерство иностранных дел также заявило, что высокопоставленный дипломат был возвращен в Иран в ненадлежащем состоянии из-за промедления со стороны некоторых стран региона.

Ранее иранские власти связались с некоторыми государствами региона, чтобы вернуть Ирлу на родину, однако спасти дипломата так и не удалось.