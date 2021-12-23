Халиско, Мексика, 23 декабря, 2021, 04:22 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировали сейсмологи в акватории Тихого океана у побережья Мексики. Об этом 22 декабря сообщает геологическая служба США.

Пётр Басин. Землетрясение (фрагмент). 1830

Подземные толчки были зарегистрированы в 02:22 мск, эпицентр располагался на расстоянии 287 км на юго-запад от города Пуэрто Вальярта в мексиканском штате Халиско (население около 203 тыс. человек). Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,9, которое произошло в южной части Атлантического океана.