Тегеран, 23 декабря, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Администрация иранского президента Ибрагима Раиси сосредоточила внимание на расширении связей с соседними и региональными государствами, политике, которая укрепит влияние Ирана в регионе Западной Азии и поможет Тегерану воспользоваться возможностями других стран. Об этом сообщает иранское агентство IRNA 22 декабря.

13-я администрация в Тегеране рассматривает укрепление отношений с соседями как стратегический шаг. Махди Сафари, заместитель министра иностранных дел по экономической дипломатии, подчеркнул, что дипломатический аппарат Ирана пытается развивать экономическое, дипломатическое, культурное и историческое сотрудничество с соседними государствами в соответствии с интересами Исламской Республики.

17-е Внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Организации Исламского сотрудничества (ОИС) стартовало 19 декабря в Исламабаде (Пакистан). В ходе заседания Исламская Республика Иран получила высокую оценку за ее гуманитарные усилия по оказанию помощи афганским беженцам, а также за позитивное влияние на последние события в Афганистане.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан провел переговоры с представителями других государств-членов и официальными лицами Пакистана, которые принимали у себя данное мероприятие. Амирабдоллахиан вместе со своим политическим и экономическим окружением обсудил последние события в регионе и новые пути расширения торговых обменов и политических связей.

Стоит отметить, что исламские государства в разных частях Азии могут помочь Исламской Республике Иран в борьбе с иранофобской кампанией, проводимой определенными режимами. В связи с этим Тегеран осознаёт потенциал многостороннего сотрудничества и пытается снизить напряженность в отношениях с мусульманскими соседями, особенно с Саудовской Аравией.