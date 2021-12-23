Тегеран, , 08:57 — REGNUM 22 декабря министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что у Тегерана есть различные идеи по расширению текущих связей с Азербайджанской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдоллахиан сделал это заявление по прибытии в Баку с однодневной поездкой для встречи с официальными лицами Азербайджана.

Он также выразил удовлетворение по поводу растущих и постоянно развивающихся связей Ирана с Азербайджанской Республикой, отметив, что он планирует встретиться с высокопоставленными должностными лицами соседней страны.

Министр иностранных дел Ирана также заявил, что у него есть несколько идей по расширению сотрудничества с Баку, о которых он расскажет на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Дипломат подчеркнул, что за последние три месяца он провёл многочисленные переговоры со своим азербайджанским коллегой, при этом стороны договорились о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества.