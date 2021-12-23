Тегеран, 23 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. 22 декабря Иран и Шри-Ланка подписали соглашение о поиске путей погашения нефтяного долга перед Исламской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Председатель Организации содействия торговле Ирана Али-Реза Пейманпаак и министр торговли Шри-Ланки подписали долговое соглашение на встрече в Коломбо.

Пейманпаак, который также является заместителем министра промышленности, шахт и торговли, прибыл в Коломбо 20 декабря в рамках регионального турне по Восточную Азию.

«По взаимному согласию Шри-Ланка будет ежемесячно экспортировать чай в Иран, чтобы частично погасить свой нефтяной долг перед страной», — подчеркнул иранский представитель.

Вопрос о нефтяных долгах Шри-Ланки перед Ираном оставался нерешенным в течение многих лет до этой поездки.

Во время своего визита Пейманпаак провел переговоры с несколькими официальными лицами, рассмотрев пути развития экономических отношений и использования существующих возможностей.