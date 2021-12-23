Тегеран, 23 декабря, 2021, 09:21 — ИА Регнум. 22 декабря газета «Иран» заявила, что несмотря на нехватку воды и перебои в подаче электроэнергии в первые месяцы текущего иранского календарного года (наступил 21 марта 2021 года) в стране наблюдался экономический рост на 3,3 процента. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В опубликованном отчете о валовом внутреннем производстве (ВВП) за первые шесть месяцев в Иране газета написала:

«Следуя статистическим данным о тенденции к снижению уровня инфляции в стране в период с 23 сентября по 21 ноября, Центральный банк Ирана сообщает, что ВВП страны демонстрирует постепенный экономический рост в первом полугодии 2021 года».

Статистика ЦБ Ирана показывает, что экономический рост без учета доходов от нефти увеличился до 2,4 процента, в то время как показатели за аналогичный период прошлого года показали увеличение на 1,8 процента.

Доходы от услуг с добавленной стоимостью и продажи нефти сыграли ключевую роль в стимулировании экономического роста во втором квартале текущего года, показав рост на 4,2 и 7,4 процента соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако на другие области, такие как сельское хозяйство и промышленность, негативно повлияли отсутствие дождей и перебои в подаче электроэнергии.

Увеличение производства и экспорта сырой нефти оказало наиболее влияние на экономический рост в Иране, продемонстрировав рост на 15,1 процента.