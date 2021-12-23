Тегеран, 23 декабря, 2021, 09:21 — ИА Регнум. 22 декабря посол Японии в Иране Кадзутоши Айкава заявил, что его страна готова расширять сотрудничество с Исламской Республикой, подчеркнув давние связи между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Айкава сделал эти замечания на встрече с иранским представителем в Мешхеде Малеком Рахмати.

Он подчеркнул важность сотрудничества между Японией и Ираном в борьбе с распространением коронавирусной инфекции посредством современного медицинского оборудования, а также гуманитарной помощи Токио афганским беженцам, расселенным вдоль границы Ирана с Афганистаном.

Рахмати, в свою очередь, отметил, что Иран и Япония хорошо осведомлены о масштабах экономических санкций, которые являются одним из инструментов доминирования, используемых США.

Он также упомянул способности провинции Кодс Разави в различных областях, включая фармацевтику, сельское хозяйство и архитектуру, заявив, что страна готова сотрудничать в таких проектах, как опреснение воды и цифровая экономика.