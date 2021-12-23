Тегеран, , 09:22 — REGNUM 22 декабря высокопоставленный иранский представитель по делам иммиграции в провинции Хорасан Резави заявил, что совокупная международная помощь, предлагаемая Ирану, охватывает только четыре процента афганских беженцев. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В интервью IRNA Мохаммад Таки Хашеми, генеральный директор по делам иностранцев и иностранных иммигрантов в северо-восточной иранской провинции Хорасан Резави, приветствовал поездку международных иммиграционных представителей в Иран, заявив, что такие визиты предоставят иностранным должностным лицам возможность ознакомиться с положением беженцев в Иране.

Хашеми также сослался на визит официальных лиц Организации Объединенных Наций, который привел к выделению 300 миллионов долларов в рамках программы 2022 года.

Чиновник упомянул визит японских послов из города Мешхед, столицы провинции Хорасан Резави, в ходе которого японский посланник выделил 4,6 миллиона долларов на оказание помощи афганским беженцам, проживающим в провинции.

Хашеми подчеркнул, что жестокие санкции, введенные Соединенными Штатами против иранской нации, серьезно повлияли на способность Ирана оказывать помощь афганским беженцам, так что страна, например, не смогла удовлетворить медицинские потребности всех афганцев, населяющих Исламскую Республику.