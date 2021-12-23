Тегеран, 23 декабря, 2021, 09:22 — ИА Регнум. 22 декабря бывший иранский дипломат выразил мнение, что напряженность в отношениях Ирана со своими соседями в Центральной Азии и на Кавказе, а также с прибрежными государствами Персидского залива снижается с момента инаугурации нового иранского правительства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Новое правительство Ирана на практике продемонстрировало свою решимость укреплять отношения с соседями», — заявил Мохсен Пакаин в интервью IRNA.

«Расширение связей с соседними государствами и усилия по урегулированию разногласий с ними являются преимуществами внешней политики любой страны», — отметил бывший дипломат.

Он подчеркнул: «Чем больше у страны будет дружественных и сердечных отношений, основанных на взаимном уважении и доверии, со своими соседями, тем более успешной она будет в своей внешней политике».

Ссылаясь на переговоры между Ираном и Саудовской Аравией, а также визит официальных лиц ОАЭ в Тегеран, Пакаин заявил, что обсуждаемые вопросы помогают ослабить напряженность между Ираном и двумя арабскими государствами.

Пакаин, бывший советник министерства иностранных дел Ирана, далее назвал йеменский вопрос важным в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией. Он сообщил, что Тегеран ожидает, что Эр-Рияд прекратит агрессию против Йемена и массовые убийства невинных людей.