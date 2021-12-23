Южно-Сахалинск, , 04:12 — REGNUM На Сахалине с судна, находящегося в заливе Анива, пропал матрос. В его поисках с 22 декабря задействованы все суда, находящиеся вблизи, и спасательное судно «Атлас», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Вертолёт Ми-8 Mchs.gov.ru

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23 декабря в Корсаковский район вылетел вертолёт МЧС со спасателями на борту, которые также будут задействованы в поисках матроса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье активные поиски катера с двумя рыбаками, пропавшими в Уссурийском заливе, завершены 21 декабря. Всем морским судам, проходящих в заливе Петра Великого, регулярно даётся оповещение о попутном поиске катера Ямаха FR-26.