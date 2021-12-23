Тегеран, 23 декабря, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Седьмой раунд ядерных переговоров в Вене (Австрия) завершился в атмосфере, когда иранской переговорной группе удалось изменить европейскую позицию по поводу отмены антииранских санкций и возвращения к ядерной сделке 2015 года. Об этом сообщает иранское агентство IRNA 22 сентября.

Газета «Иран» опубликовала статью эксперта по международным делам Хамида-Резы Голамзаде, который написал: «Самое важное различие между седьмым раундом венских переговоров и предыдущими заключается в том, что в последнем раунде Иран предложил проекты текстов, в то время как в прошлых переговорных группах он просто обсуждал предложения, представленные западными государствами».

Поскольку сторона, предлагающая свой собственный текст, имеет право голоса во время переговоров, у этой стороны гораздо больше возможностей для ведения переговоров, чтобы следовать своим собственным доводам, в связи с чем на сегодняшний день иранцы одерживают верх.

Иранская переговорная группа во главе с Али Багери Кани представила два проекта текстов группе стран 4+1, включая Великобританию, Францию, Россию, Китай и Германию, в продолжение шести прошлых раундов заседаний комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA). Таким образом, шумиха западных сторон против иранских инициатив не могла принести им никаких плодов, и в конце они согласились продолжить переговоры с соблюдением представленных проектов.

Европейская сторона (Великобритания, Франция и Германия) хотела выиграть время и оказать давление на Иран, однако иранцы настаивали на продолжении переговоров в Вене, направленных на возобновление ядерной сделки и прокладывание пути к отмене антииранских санкций.

Тенденция этих раундов переговоров показала, что в настоящее время в Вене ведётся настоящая словесная война.