Владивосток, 23 декабря, 2021, 04:13 — ИА Регнум. Больницы 22 райнов Приморья до конца декабря получат 23 передвижных диагностических комплекса на базе автомобиля ГАЗ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Медицинская помощь

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Комплексы могут эксплуатироваться на всех видах дорожных покрытий и по бездорожью, что особенно важно для оказания медицинской помощи жителям отдаленных труднодоступных сел.

Каждый комплекс оснащен специализированным лабораторным и диагностическим оборудованием для проведения медобследования и профилактических осмотров населения в нестационарных условиях

Технически машина автономная — есть отеплитель салона, встроен дополнительный генератор, также оборудование может работать от бортовой сети автомобиля или подключаться к электросети сети любого здания.

Главные врачи медучреждений отмечают, что введение в работу ФАПа на колёсах увеличит охват населения, приблизит качество медицинской помощи и позволит на ранних этапах выявлять такие заболевания, как онкология, заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной систем.

Как сообщало ИА REGNUM, работа по установке фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Калужской области, где ранее ФАПы отсутствовали, активно проводится в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.